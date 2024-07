Donald Trump, atacat în public. Doi morți și mai mulți răniți Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange pe fața, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma, scriu AFP si Reuters.Fostul presedinte SUA Donald Trump este in siguranta, au anuntat sambata Secret Service si campania sa, dupa ce mai multe focuri de arma au rasunat la un miting din Pennsylvania al candidatului republican la presedintie. In timp ce o inregistrare video il arata pe Trump facand o grimasa si ridicand o mana la urechea dreapta, unde sangereaza, autoritatile au anuntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

