- Uniunea Europeana a introdus incepand de vineri noi taxe vamale impotriva unor produse fabricate in Statelor Unite, ca reactie la impunerea de catre Administratia Donald Trump a unor taxe vamale pentru importurile de otel si aluminiu, informeaza postul BBC News.

- Masurile trebuie adoptate de Comisia Europeana, care se va reuni pe 20 iunie, iar acestea ar trebui sa intre in vigoare la sfarsitul acestei luni sau la inceputul lunii iulie.Comisia a propus introducerea unor tarife de 25% pe produse americane precum juice de portocale, bourbon, blugi…

- Uniunea Europeana va implementa contramasuri la tarifele SUA asupra importurilor de otel si aluminiu, a declarat duminica Angela Merkel televiziunii ARD, preluate de Reuters. Cancelarul german si-a exprimat regretul ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a retras acordul american asupra unui…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel a lansat un atac dur asupra Statelor Unite, susținand ca Uniunea Europeana va riposta in mod „determinat și unitar”, in cazul in care Administratia Donald Trump va impune taxe suplimentare la importurile de oțel și aluminiu.

- Uniunea Europeana probabil va lua masuri comerciale impotriva Statelor Unite daca presedintele Donald Trump va impune taxe vamale suplimentare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, avertizand ca "razboaiele comerciale" risca sa devina "razboaie" totale.

- ”Toate partile ar avea de pierdut in cazul unui razboi comercial. Trebuie sa ramanem fermi si uniti in fata Statelor Unite si sa transmitem acelasi mesaj- ca trebuie ca UE sa fie exceptata permanent de la taxele vamale”, a declarat Le Maire, pentru postul France 2.Presedintele Donald Trump…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie exceptata permanent de la taxele vamale speciale impuse de Administratia SUA la importurile de otel si aluminiu, solicita Comisia Europeana, avertizand ca "incertitudinea" generata de masurile presedintelui Donald Trump afecteaza companiile europene. Presedintele…

- Presedinta Consiliului Federatiei Ruse (Senatul rus), Valentina Matvienko, a avertizat, miercuri, ca Rusia va adopta sanctiuni "dureroase" impotriva tarilor occidentale si, in special, impotriva Statelor Unite.