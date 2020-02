Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a criticat Apple pentru refuzul companiei de a debloca telefoanele utilizate de infractori și criminali, in același timp in care compania beneficiaza de ajutor guvernamental pe zona de comerț, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Postarea de pe Twitter a…

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat luni decizia de ucidere a generalului iranian Qassem Soleimani, argumentand ca acesta reprezenta un risc iminent pentru Statele Unite, dar si ca riscul ”nu prea conteaza”, avand in vedere istoria liderului militar, relateaza Reuters.Citește și:…

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut luni decizia de lichidare a comandantului iranian Qassem Soleimani, insistand ca acesta reprezenta un pericol iminent pentru SUA, insa, mai mult decat atat, avea un "trecut ingrozitor", relateaza Reuters. "Media de Fake News si Partenerii lor Democrati…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat speranta ca gazoductul Nord Stream 2 va fi finalizat pana la sfarsitul acestui an sau in primul trimestru din 2021, dupa ce sanctiunile impuse de SUA au intarziat constructia, transmite Reuters.Termenul initial de finalizare a proiectului era…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat marti ca se asteapta ca Irakul sa protejeze ambasada americana la Bagdad, care a fost atacata de manifestanti protestand impotriva raidurilor americane, relateaza Reuters, dpa si AFP. "Ne asteptam ca Irakul sa-si foloseasca fortele pentru a proteja ambasada,…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat miercuri ca nu a facut "nimic rau", intr-un mesaj transmis pe Twitter cu cateva ore inaintea votului din Camera Reprezentantilor privind procedura de destituire lansata impotriva sa, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Va vine sa credeti…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca a avut marți seara la Londra o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson in care au discutat despre situația alianței militare NATO și despre probleme comerciale, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.”Mi-a facut placere…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o vineri pe fosta ambasadoare a SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, care i-a raspuns chiar in timp ce era era audiata in Congres in cadrul anchetei privind potentiala destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Peste tot pe unde a trecut…