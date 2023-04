Donald Trump devine primul președinte american pus sub acuzare. Fostul lider de la Casa Alba a ajuns marti dupa-amiaza la tribunalul din Manhattan, New York, unde s-a predat si a fost pus sub acuzare. El a salutat multimea stransa pe trotuarul de vizavi in timp ce intra in cladire, dar nu a declarat nimic presei. Donald Trump a fost pus sub acuzare, saptamana trecuta, de o instanta judiciara din orasul New York intr-un caz privind plati ilegale facute in campania electorala din 2016. Acuzatiile nu au fost inca facute publice, dar, conform unor surse, vizeaza presupusa furnizare de informatii false…