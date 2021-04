Stiri pe aceeasi tema

- „M-am uitat pe programarile de saptamana urmatoare. Incepand de marti, vom avea circa 80.000 de persoane vaccinate. Avem in momentul de fata aproximativ 80.000 de persoane in fiecare zi care sunt deja programate si au ocupat un loc in centrele de vaccinare, circa 60.000 sunt cu Pfizer, circa 10.000…

- Guvernatoarea autonomiei gagauze, Irina Vlah, dezminte informatiile ca medicii din autonomie ar refuza vaccinarea anti-COVID-19. Potrivit bascanului, angajatii spitalelor isi doresc imunizarea, insa asteapta un vaccin cu un grad de eficienta mai ridicat. Irina Vlah spune ca oamenii nu pot fi obligati…

- Compania din New Brunswick, New Jersey, se asteapta sa aiba la dispozitie milioane de doze imediat dupa autorizare, au spus oficialii federali. Compania se asteapta sa produca peste un miliard de doze in total in acest an, la nivel global. Conform Mediafax , Guvernul SUA a cumparat deja 100 de milioane…

- UE a contractat 200 de milioane de doze din acest vaccin, cu posibilitatea de a achiziționa alte 200 de milioane. Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson & Johnson are o eficiența de 66% in prevenirea COVID, rezultat obținut in urma unui studiu clinic global derulat pe trei continente, și testat…

- Germania va deveni prima tara din Uniunea Europeana care va incepe sa foloseasca acelasi tratament experimental cu anticorpi despre pe care l-a primit fostul presedinte american Donald Trump pentru Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Jens Spahn, citeaza The Guardian. Citește și: Medicul…

- Biden a facut schimbari esentiale in Biroul Oval, noul sau loc de munca: a adus noi busturi si tablouri, dar a mentinut biroul din lemn masiv folosit si de vechile administratii Donald Trump si Barack Obama.

- Guvernul mexican a salutat miercuri suspendarea de catre noul presedinte american Joe Biden a constructiei zidului de la frontiera Mexicului cu SUA, precum si proiectul lui Biden privind reforma migratiei, informeaza joi AFP. "Mexicul saluta suspendarea constructiei zidului", a scris intr-un…