Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul pentru coronavirus al Casei Albe, dr. Antoni Fauci, a afirmat miercuri, in Congresul american, ca ”va dura ceva timp pentru ca vaccinurile pentru Covid-19 aprobate de Administratia pentru Alimente si Medicamente sa devina disponibile, din cauza ”testelor clinice riguroase necesare” pentru…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat inasprirea restrictiilor menite sa previna raspandirea COVID-19, cu scopul de a evita o noua izolare, relateaza agentiile Reuters si EFE, conform Agerpres.Cancelarul austriac Sebastian Kurz a precizat ca tara se afla la inceputul celui de-al doilea val al…

- Presedintele Donald Trump a adoptat luni un ton sumbru in interventia din prima zi a Conventiei Nationale Republicane, dupa ce a fost investit oficial drept candidat al Partidului Republican la alegerile prezidentiale, avertizand fara dovezi ca s-ar putea confrunta cu „alegeri masluite” in noiembrie,…

- AstraZeneca a inceput testarea pe pacienți a unui tratament de prevenire și vindecare a infecției cu Covid-19 bazat pe anticorpi, relateaza Reuters . Experimentele au loc in contextul in care, in paralel, compania farmaceutica britanica lucreaza și la dezvoltarea unui vaccin anti-Covid. Testarea va…

- Președintele Donald Trump a salutat, duminica, autorizarea FDA a unui tratament pentru coronavirus care utilizeaza plasma de sange de la pacienții recuperați, la o zi dupa ce a acuzat agenția ca ar impiedica utilizarea vaccinurilor și altor terapii din motive politice, transmite Reuters. Astfel, tratamentele…

- Nelu Tataru a declarat ca in acest momente se fac teste si este o ancheta epidemiologica in desfasurare pentru a fii siguri ca nu mai e nimeni infectat. "Avem o ancheta in desfasurare. Am testat ieri contactii directi. Rezultatele sunt negative. Ceilalti sunt in izolare. Pacienta este internata…

- Medicii veterinari au depistat primul caz de coronavirus la o pisica! Patrupedul din Marea Britanie prezenta simptome ușoare de boala. A aparut primul caz al unui animal infectat cu Covid-19. O pisica din Marea Britanie a fost testata pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, dupa ce s-a infectat de la stapanii…

- Anticorpii anti-coronavirus ai persoanelor care au prezentat simptome usoare de COVID-19 scad considerabil in primele trei luni dupa infectare, conform constatarilor unui nou studiu publicat marti si citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres.