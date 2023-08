Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA Donald Trump a declarat ca, daca va caștiga alegerile prezidențiale din 2024, intenționeaza sa caute sa obțina un acord de pace intre Rusia și Ucraina."Voi lua legatura cu (președintele Federației Ruse, Vladimir) Putin pentru a incheia un acord cu (președintele Ucrainei,…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a comentat decizia summitului NATO de la Vilnius cu privire la Ucraina, afirmand ca alianța ar fi trebuit sa acționeze mai decisiv in chestiunea aderarii Kievului. Fostul premier britanic a subliniat ca Ucraina platește un preț ridicat pentru razboiul de amploare…

- Rusia nu da semne ca ar avea de gand sa schimbe cursul razboiului sau impotriva Ucrainei, a declarat vineri secretarul de stat al SUA Antony Blinken, dupa ce ministrii de Externe din peste 20 de tari, inclusiv din SUA si Rusia, s-au intalnit in capitala Indoneziei pentru reuniunea anuala a organizatiei…

- Exista un semnal ca o noua rebeliune poate incepe oricand in Rusia, care va fi susținuta de un numar mare de oameni, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat ABC News, comentand revolta liderului rus Wagner Evgheni Prigojin de la Moscova. “Cred ca da, pe baza datelor…

- Data de 24 februarie 2022, a devenit un moment de cotitura in intreaga Europa, odata cu invazia Rusiei in Ucraina, care a declanșat temeri in randul țarilor ex-sovietice, care se tem ca ar putea fi urmatoarele. Așa se face ca, inca de anul trecut, Republica Moldova aplica pentru a deveni membra a Uniunii…

- Principalul critic al Kremlinului, politicianul incarcerat Alexei Navalnii, a anunțat luni, 19 aprilie, inceperea unei "campanii electorale" pentru a-i convinge pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui Vladimir Putin, informeaza CNN și Reuters. Anunțul…

- Razboiul pe care Rusia l-a pornit impotriva Ucrainei a devenit, de mai multe luni, realitatea de zi cu zi și a regiunii de granița Belgorod, care se confrunta nu doar cu atacuri din partea armatei ucrainene, dar și cu o insurgența anti-Kremlin. Lovit aproape fara oprire de mai multe saptamani, orașul…

- Luni, 15 mai, Kremlinul denunta ”intelegerea gresita” a relatiilor Moscovei cu Beijingul a lui Emmanuel Macron, dupa ce presedintele francez a declarat ca Rusia intra ”intr-o forma de vasalizare fata de China” , relateaza AFP și News.ro . ”Aceasta abordare este absolut falsa si rezulta dintr-o intelegere…