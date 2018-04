Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit miercuri despre intalnirea pe care urmeaza sa o aiba cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un. Liderul SUA a marturisit ca e dispus sa se ridice și sa plece de la masa, in timpul intalnirii, daca discuțiile nu se ridica la nivelul așteptarilor. …

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca e posibil ca intalnirea cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, sa nu mai aiba loc. Cu ocazia primirii premierului japonez Shinzo Abe la Mar-a-Lago, in...

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Anuntul surprinzator a venit nu de Casa Alba, ci de la oficiali sud-coreeni care au precizat ca intrevederea va avea loc in luna mai. In scurt timp, Casa Alba a confirmat ca Trump se va vedea cu dictatorul nord-coreean,…

- Președintele american Donald Trump este de acord sa se intalnesca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anunțat Casa Alba. CNN puncteaza ca aceasta intalnire este fara precedent in contextul in care cele doua națiuni au amenințat recent ca se vor distruge reciproc. Intalnirea, prima dintre un președinte…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Reuters.