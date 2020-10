Starea de sanatate a presedintelui SUA Donald Trump, contaminat cu COVID -19, continua sa se ”amelioreze” si ar putea fi externat luni, 6 octombrie 2020, au declarat duminica medicii sai. Nivelul de oxigen al presedintelui american a scazut in doua randuri de la aparitia simptomelor, dar acum este mai bine si nu mai are febra, a declarat medicul Casei Albe Sean Conley de la spitalul militar Walter Reed. Donald Trump, in varsta de 74 de ani, continua tratamentul cu medicamentul antiviral remdesivir, care impiedica replicarea virusului, si de asemenea i se administreaza dexametazona, un medicament…