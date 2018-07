Stiri pe aceeasi tema

- Kremlin a declarat marti ca a primit invitatia adresata de presedintele Donald Trump omologului sau rus Vladimir Putin de a organiza un summit americano-rus catre sfarsitul acestui an, declarandu-se totodata convins ca ar putea aparea si alte oportunitati pentru ca cei doi lideri sa se intalneasca,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a negat ca ar avea informatii compromitatoare despre Donald Trump sau despre familia acestuia, intr-un interviu care a fost difuzat pe Fox News, scrie Politico. „Nu avem informatii despre ei si nu ar putea exista nimic despre ei. Nu vreau sa il insult pe presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni ca zvonurile referitoare la existenta unor dosare compromitatoare detinute de catre Moscova despre liderul american Donald Trump sunt ''o absurditate'', relateaza AFP. ''Ar fi greu de imaginat o mai mare absurditate! Sa va scoateti…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- Președintele american Donald Trump și cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit, miercuri, in timpul summitului NATO de la Bruxelles, la numai cateva ore dupa ce liderul SUA a spus ca Germania este "prizoniera" Rusiei, deoarece cumpara de la Moscova "o mare parte din energia sa", relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri Germania drept "prizoniera" a Rusiei, la inceputul summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. Potrivit lui Trump, Germania este "total controlata de Rusia" din cauza acordului sau cu Moscova privind gazoductul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters. Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a calificat drept 'scandalos' ceea ce a fost 'dezvaluit' de publicatia The New York Times cu privire la intrebarile pe care ar dori sa i le adreseze procurorul special pentru ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din…