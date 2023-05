Stiri pe aceeasi tema

- "Vom recastiga Casa Alba": in fata alegatorilor sai din New Hampshire, Donald Trump s-a angajat joi sa-l "zdrobeasca" pe presedintele Joe Biden - a carui candidatura tocmai a fost oficializata - in alegerile din 2024, relateaza AFP, citat de Agerpres."Marti, Joe Biden a declarat oficial ca isi doreste…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar urma sa anunte marti ca va candida pentru un al doilea mandat, plonjind la virsta record de 80 de ani intr-o noua campanie feroce pentru Casa Alba – si o potentiala revansa impotriva lui Donald Trump. „Ramineti pe faza”. Democratul era asteptat sa lanseze un mesaj video,…

- Președintele SUA, Joe Biden, care a mai vorbit pana acum despre intenția de a candida la prezidențialele din 2024, este așteptat sa-și anunțe oficial intrarea in cursa electorala saptamana viitoare, potrivit presei americane, citate de AFP, relateaza Agerpres.Washington Post a indicat ziua de 25 aprilie…

- Casa Alba spera ca haosul și atenția indreptata asupra problemelor cu legea ale lui Donald Trump nu vor face decat sa intareasca motivele pentru care alegatorii l-au ales de la bun inceput pe Joe Biden la președinție in 2020, spune o analiza a New York Times.In ziua in care aproape toata America era…