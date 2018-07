Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au discutat luni la telefon despre punerea in aplicare a planului comun turco-american privind orasul sirian Manbij, a anuntat presedintia turca intr-un comunicat citat de Reuters si Xinhua, informeaza Agerpres.Cei…

- Președintele american Donald Trump a atacat New York Times si Washington Post publicații care il critica in mod constant pe președintele american. Trump cere ștergerea conturile de Twitter ale acestora.

- Presedintele american Donald Trump sustine intr-o postare pe Twitter ca acordul cu Coreea de Nord este laudat de toata Asia si ca oamenii sunt „foarte fericiti”, in timp ce in SUA, unii ar prefera mai degraba sa esueze decat sa recunoasca o victorie a lui Trump.„Acordul privind dezarmarea…

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis sambata ca autoritatile din Venezuela au eliberat un american inchis pentru presupuse fapte de spionaj in favoarea Washingtonului, informeaza site-ul cotidianului The New York Post.