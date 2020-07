Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara de la inceputul pandemiei, președintele Donald Trump a purtat o masca de protecție in public. El a mers la un spital militar de linga Washington ca sa discute cu militarii aflați acolo in ingrijire, dar și cu medicii și asistenții. Președintele american a spus ca intr-un asemenea loc,…

- Presedintele american, Donald Trump, a estimat duminica seara ca un vaccin impotriva Covid-19 va fi disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite Agerpres."Cred ca vom avea un vaccin pana la sfarsitul acestui an", a declarat Trump in cursul unei emisiuni speciale pe canalul Fox News, realizata…