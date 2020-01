Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat va face tot ceea ce este necesar pentru a afla daca fosta ambasadoare Marie Yovanovitch a fost in pericol in Ucraina, a afirmat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, intr-un interviu citat de Reuters. Marie Yovanovitch, acreditata la Kiev in perioada 2016-2019,…

- Un asociat al avocatului personal al lui Rudy Giuliani, Lev Parnas, il acuza pe presedintele american Donald Trump de faptul ca ”stie totul” in scandalul ucrainean, relateaza The Huffington Post potrivit news.roPostul american MSNBC a difuzat miercuri un interviu cu Parnas, in timp ce locatarul…

- Lev Parnas, un asociat al lui Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a spus ca liderul SUA "știa cu exactitate ce se intampla" in ceea ce privește eforturile unor apropiați ai președintelui pentru a forta Ucraina sa-l ancheteze pe Joe Biden, unul din potențialii sai contracandidați.Citește…

- Lev Parnas, un asociat al lui Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a spus ca liderul SUA "știa cu exactitate ce se intampla" in ceea ce privește eforturile unor apropiați ai președintelui pentru a forta Ucraina sa-l ancheteze pe Joe Biden, unul din potențialii sai contracandidați,…

- Democrații Congresului american au publicat marți raportul anchetei de destituire care îl vizeaza pe Donald Trump, care detaliaza informațiile pe care le dețin împotriva președintelui republican. Democrații îl acuza pe președinte ca și-a folosit puterea pentru a solicita intervenția…

- Ucraina a extins investigatia impotriva fondatorului Burisma, compania energetica aflata la baza investigatiei pentru demiterea presedintelui american Donald Trump, pentru a include suspiciunea de delapidare a fondurilor statului, a declarat miercuri procurorul general Ruslan Riabosapka, transmite…

- Lev Parnas, un om de afaceri ucraineano-american pus sub acuzare care are legaturi cu avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, este pregatit sa raspunda solicitarilor de a depune oficial marturie venite de la cei care conduc ancheta din Congres pentru destituirea presedintelui, a declarat…

- Ucraina planuiește sa îl dea afara pe procurorul care a condus investigațiile asupra firmei la care lucra fiul lui Joe Biden, o figura centrala dupa lansarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire) a președintelui Donald Trump, relateaza Reuters. Avocatul personal al lui…