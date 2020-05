Stiri pe aceeasi tema

- 41,5- reprezinta din salariul brut impozitul pe venit si contributiile, a subliniat premierul. Masura se va aplica si firmelor care angajeaza persoane care nu aveau un loc de munca, fara sa fie in somaj tehnic. "De asemenea vom genera masuri active nu numai pentru persoanele care erau in somaj tehnic,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit duminica, in cursul unei convorbiri telefonice, sa colaboreze in lupta impotriva amenintarii constituite de pandemia de COVID-19, a informat presedintia de la Ankara, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a informat vineri ca va anunta in curand crearea unui al doilea grup de lucru, un consiliu a carui activitate se va concentra pe relansarea economiei SUA dupa trecerea fazei celei mai dificile a pandemiei COVID-19, transmite Reuters. "Vom anunta asta…

- Chiar daca unul dintre portavioanele armatei americane - in cadrul careia au fost inregistrate cazuri de COVID-19 - este imobilizat in Pacific, armata va raspunde oricarui atac, a declarat joi seful Statului Major, generalul Mark Milley, intr-o teleconferinta destinata fortelor SUA, transmite AFP. "Suntem…

- Economia Germaniei ar putea pierde mai mult in acest an decat in ​​timpul crizei financiare din 2008- 2009, a declarat joi ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, adaugand ca in unele luni ar putea fi inregistrate contracții de peste 8%, anunța Reuters, anunța MEDIAFAX.Germania are…

- Președintele PMP București, deputatul Sebastian Moise, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunța oficial ca PMP București este pregatit sa ajute persoanele vulnerabile de pe raza Capitalei. Voluntarii vor raspunde la solicitari și vor face cumparaturi pentru batranii aflați in imposibilitate…

- Companiile vor putea primi granturi de pana la 200.000 de euro prin programul de micro-industrializare remodificat si orientat catre productia de materiale sanitare, a declarat duminica ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta spune ca programul ar putea fi lansat in cursul saptamanii viitoare.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat luni ca doreste sa ia masuri "de mare amploare" pentru a relaxa economia americana in fata repercusiunilor epidemiei noului coronavirus, care vor fi prezentate in detaliu marti, noteaza AFP. Liderul administratiei de la Washington s-a…