Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru ocuparea forței de munca și afaceri sociale urmeaza sa explice marți presupuse incalcari ale legislației UE privind timpul de munca, sanatatea și siguranța lucratorilor transfrontalieri, se arata intr-un comunicat de presa al Parlamentului European, prin care se anunța dezbateri live…

- Datele despre locația telefoanelor mobile sugereaza ca manifestanții la protestele anti-blocare din SUA – unii dintre ei aflați in legatura cu persoane infectate cu Covid-19 – calatoresc adesea la sute de kilometri la evenimente, intorcandu-se in toate parțile statelor lor și chiar trecand in cele vecine,…

- Ministerul Sanatații anunța ca 44.074 de angajați din sistemul sanitar primesc stimulentul de 2500 lei brut pentru luna aprilie. Ministrul Nelu Tataru spune ca sunt probleme in intocmirea listelor cu beneficiarii. Ministerul Sanatații anunța, intr-un comunicat de presa, ca pentru luna aprilie 2020,…

- Marcel Ciolacu a lesinat in timpul conferintei in care prezenta programul PSD de relansare a economiei. VIDEO Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat, duminica, in timpul conferinței de presa susținute la sediul PSD din Kiseleff. In imagini se vede cum Marcel Ciolacu incepe sa respire greu, iar…

- Zeci de romani care lucrau in Olanda intr-un complex industrial de prelucrare a carnii din localitatea Arnhem au fost mutați de autoritați pe o nava, pentru a fi tratați de coronavirus. Presa din Olanda a relatat ca 28 de romani care lucrau in complex și locuiau tot acolo, in 3 vile, au fost confirmați…

- CFR Calatori va suplimenta trenurile de lung parcus cu vagoane de dormit si cuseta, pentru a veni in sprijinul calatorilor care se deplaseaza spre casa in perioada Sarbatorilor Pascale, informeaza operatorul feroviar intr-un comunicat de presa transmis sambata. Numarul acestor vagoane speciale va fi…

- Dupa o perioada critica petrecuta la terapie intensiva, senatorul PNL Virgil Chițac, a fost externat, luni seara, scriu jurnaliștii de la tomisnews.ro. Senatorul constanțean Vergil Chițac a fost externat luni seara din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Au mai fost externați și soția și…

- Italia a trecut de 90.000 de persoane infectate cu noul coronavirus și de 10.000 de morți. In epicentrul pandemiei exista o localitate fara niciun bolnav – Ferrera Erbognone. Ferrera Erbognone este o localitate cu 1.000 de locuitori din Lombardia, care nu a inregistrat niciun caz de imbolnavire de…