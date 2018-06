Stiati ca...?: Un cunoscut cantaret de muzica hip hop implineste 32 de ani

Laurentiu Mocanu, cunoscut sub numele de Guess Who s a nascut pe 2 iunie 1986, la Bucuresti. Este un cantaret roman de muzica hip hop ce se numara printre cei mai apreciati artisti ai acestui gen muzical din Romania. In iulie 2010, Guess Who a castigat… [citeste mai departe]