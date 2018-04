Stiri pe aceeasi tema

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, in cadrul unui discurs umoristic la un dineu cu jurnalisti, ca oficiali din Statele Unite se vor intalni cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, informeaza agentia de stiri Reuters. "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile.…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-In ca este pregatit sa discute cu regimul nord-coreean, au anuntat miercuri birourile prezidentiale de la Seul si Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.