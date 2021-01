Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele inca in exercitiu, Donald Trump, a anuntat, vineri, pe Twitter ca nu va participa la ceremonia de investire a lui Joe Biden in funcția de președinte. Ultimul președinte in exercițiu al SUA care nu a participat la ceremonia de investire a succesorului sau a fost Andrew Johnson, in 1869.

