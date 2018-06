Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump l-ar putea invita pe Kim Jong-un la Casa Alba, daca summitul de saptamana viitoare de la Singapore va merge bine, potrivit afirmațiilor facute de președintele SUA, joi, scrie The...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reinvie sperantele in privinta summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, declarand reporterilor prezenti la Casa Alba ca „avem in vedere ziua de 12 iunie in Singapore. Acest fapt nu s-a schimbat”, conform Reuters.

- Coreea de Nord susține ca este in continuare dispusa sa vorbeasca cu Donald Trump dupa ce președintele american a anulat abrupt intalnirea cu Kim Jong-un, scrie BBC News. Liderul suprem de la Phenian a transmis ca este in continuare dispus sa vorbeasca “in orice moment și sub orice forma” cu Trump.…

- Coreea de Sud vrea sa medieze neintelegerile intre Statele Unite si Coreea de Nord, inainte de intalnirea presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care e planificata sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters. Phenianul a amenintat…

- Donald Trump a declarat ca va anuna data și locul intalnirii cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, in trei zile. Liderul SUA a spus doar ca nu se vor intalni in Zona Demilitarizata, așa cum s-a zvonit pana acum, acela fiind locul in care Kim Jong-un s-a intalnit cu liderul sud-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in la Casa Alba pe 22 mai, unde vor discuta despre un summit intre liderul de la Washington si liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un, a anuntat vineri Admistratia prezidentiala a Statelor Unite, relateza Reuters.

- Casa Alba a apreciat miercuri ca 'misiunea militara' vizand eradicarea gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria se apropie de final, dar nu a indicat un posibil calendar pentru retragerea trupelor americane, informeaza AFP.La cateva zile dupa declaratiile presedintelui Donald Trump in favoarea…

- Casa Alba a facut un nou anunț cu privire la intalnirea dintre Donald Trump și Kim Jong-un, liderul nord-coreean. Intalnirea istorica intre presedintele american si dictatorul nord-coreean urmeaza sa aiba loc in luna mai, dar nu sunt cunoscute inca detalii practice despre