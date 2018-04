Stiri pe aceeasi tema

- Liderul american, Donald Trump, a declarat vineri ca exista posibilitatea sa participe la deschiderea ambasadei SUA de la Ierusalim, ambasada pe care a decis sa o mute de la Tel Aviv, informeaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca operatiunea militara americana din Siria s-ar putea incheia foarte curand, adaugand ca Washingtonul a cheltuit miliarde de dolari pe operatiunile din Orientul Mijlociu si nu a primit nimic in schimb, relateaza Politico.com.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, continua sa caute solutii pentru a miscora numarul atacurilor armate din tara. De aceasta data, liderul de la Casa Alba a propus ca in SUA sa fie deschise mai multe spitale de psihiatrie.

- Decizia de mutare a Ambasadei din Israel la Ierusalim demonstreaza ca Administratia Donald Trump nu acorda nicio importanta reglementarilor internationale si insista sa distruga procesul de pace, considera Ministerul turc de Externe, condamnand dur masura luata de Washington.