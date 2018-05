Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”, relateaza The Associated Press, conform News.ro . Seful statului american a semnat marti un memorandum prezidential…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va comunica marti decizia sa privind acordul atomic semnat de marile puteri cu Iranul, dupa ce a cerut aliatilor europeni sa remedieze "deficientele" intelegerii, avertizand ca, in caz contrar, va renunta la acest tratat, informeaza postul CNN News.

- O eventuala decizie a președintelui SUA, Donald Trump, privind retragerea SUA din acordul nuclear, semnat de marile puteri cu Iranul, risca sa conduca la ”razboi”, spune președintele Franței, Emmanuel Macron. Donald Trump le-a cerut aliaților sai europeni sa remedieze ”deficiențele” Acordului nuclear…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat inca o data luni acordul "oribil" asupra programului nuclear iranian, cu cateva zile inaintea unei decizii, foarte asteptata, cu privire la viitorul acestui text negociat de predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP. "In sapte ani, acest…

- Donald Trump nu a luat inca o decizie in legatura cu soarta acordului nuclear iranian, a declarat duminica John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, citat de AFP. "Nu exista inca o decizie in legatura cu acest subiect", a afirmat Bolton, intervievat la canalul Fox in…

- 'In ceea ce priveste Iranul, obiectivul nostru este clar. Iranul nu trebuie sa detina niciodata arma nucleara. Nu acum. Nici peste cinci ani. Nici peste zece ani. Niciodata', a afirmat presedintele francez, dupa ce a anuntat cu o zi inainte ca doreste sa 'lucreze' cu Donald Trump la un nou acord…

- Donald Trump si Emmanuel Macron au vorbit marti despre dorinta lor de a se ajunge la un "nou" acord cu Iranul, constatand dezacordul lor in privinta textului actual privind programul nuclear al Republicii Islamice, care pare mai fragilizat ca niciodata, comenteaza AFP. Presedintele american si omologul…