- Președintele american Donald Trump a transmis marți un avertisment pentru toate țarile care au parteneriate economice cu Iranul, dupa ce acesta a semnat luni o ordonanța prin care reimpune sancțiunile contra administrației de la Teheran, relateaza BBC preluat de mediafax. „Oricine face afaceri…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni dupa-amiaza ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului, liderul de la Casa Alba denuntand din nou Acordul nuclear "oribil" semnat de marile puteri cu Teheranul.

- 'Respect fata de marea natiune iraniana, reducerea ostilitatilor, revenirea SUA la acordul nuclear... Aceasta va deschide calea catre negocieri', a scris Hamid Aboutalebi intr-o postare pe Twitter, raspunzand astfel la o declaratie facuta luni de presedintele american Donald Trump in care el s-a…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a laudat luni "pozitia ferma" a lui Donald Trump asupra Iranului dupa declaratii de o virulenta rara facute de presedintele SUA impotriva Teheranului, a anuntat biroul lui Netanyahu, informeaza France Presse. "Vreau sa aduc omagiu pozitiei ferme exprimate…

- Donald Trump ii raspunde lui Rouhani care a amenințat cu ”mama tuturor razboaielor”. Președintele american a avertizat Iranul sa nu mai amenințe niciodata Statele Unite in caz contrar vor suporta consecințe grave. Dupa ce președintele Iranului, Hassan Rouhani a avertizat, duminica, statele lumi ca un…

- Presedintele american Donald Trump l-a pus in garda pe presedintele iranian Hassan Rohani ca va avea de suportat ”consecinte” dezastruoase din cauza ca ameninta Statele Unite, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului luni, intr-un…

- Presedintele american Donald Trump a admonestat din nou tarile membre NATO pe tema contributiilor la organizatia de securitate, amintind ca Uniunea Europeana are un excedent comercial fata de SUA, informeaza Mediafax."Statele Unite cheltuiesc mai mult pentru NATO decat orice alta tara. Acest lucru nu…

- Președintele american Donald Trump face un avertisment ferm la adresa Iranului, la doar o zi dupa anuntul retragerii Statelor Unite din acordul vizand sa impiedice Teheranul sa obtina arma nucleara.