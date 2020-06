Stiri pe aceeasi tema

- Situația in Statele Unite este tot mai tensionata din cauza protestelor dupa moartea lui George Floyd, iar președintele Donald Trump amenința ca mobilizarea armatei pentru a calma spiritele. CONTEXT: George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul…

- Tara tuturor superlativelor – cea mai dezvoltata, cea mai democratica etc. etc. etc. condusa de cel mai puternic om din lume – ofera intregii lumii un spectacol ce concureaza cu marile productii cinematografice de la cel mai mare centru cinematografic din lume. Statele Unite nu au fost un model de intrare…

- Președintele Klaus Iohannis a avut sambata o convorbire telefonica cu Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, la solicitarea parții americane, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:Discuția s-a concentrat asupra crizei epidemiologice generate de noul…

- Egiptul a expediat marti un avion cu materiale medicale in Statele Unite ale Americii pentru a le ajuta in lupta impotriva pandemiei provocate de noul coronavirus, intr-o inversare a rolurilor pentru aceasta tara care beneficiaza de un important ajutor american, potrivit AFP.Egiptul, un vechi…

- In plina pandemie COVID-19, presedintele SUA Donald Trump suspenda finantarea catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Casa Alba vrea o „reformare“ a organizatiei si sa schimbe conducerea pro-China din fruntea OMS.

- Donald Trump are un mesaj pentru prințul Harry și pentru soția sa Meghan, care tocmai s-au mutat în California: nu dorește ca Statele Unite sa plateasca pentru protecția lor, potrivit AFP. „Sunt un mare prieten și admirator al reginei și al Regatului Unit”, a replicat președintele…

- Statele Unite ale Americii au devenit cel mai mare focar global, dupa ce ,ieri, numarul de cazuri de infectare cu coronavirus a ajuns la aproape 85.000. Donald Trump, președintele american, a spus ca cifrele reprezinta „un tribut adus cantitații de teste pe care le facem”.SUA au acum mai multe cazuri…

- Numeroase companii de media din SUA au suspendat productia de film si TV si au anulat premierele unor superproductii, pe fondul crizei provocate de pandemia de COVID-19, care l-a determinat pe presedintele Donald Trump sa decreteze, vineri seara, starea de urgenta in Statele Unite ale Americii, anunța…