Stiri pe aceeasi tema

Melania Trump a anuntat si ea, tot pe Twitter, ca ea si presedintele au fost infectati si ii indeamna pe americani sa se protejeze. "La fel cum au facut atatia americani in acest an, Potus (n.r. presedintele SUA) si eu am intrat in carantina la domiciliu, dupa ce am fost testati pozitiv la…

- Adunarea Generala (AG) a ONU s-a deschis marti cu un avertisment al secretarului sau general impotriva unui „nou Razboi Rece” care ameninta planeta in plina pandemie de COVID-19, urmat de un atac virulent al presedintelui american Donald Trump impotriva Chinei, relateaza AFP.

Casa Alba a dorit sa ascunda informațiile despre amenințarile de ingerința a Rusiei în alegerile prezidențiale, cerând unui oficial american din serviciile de informații, Brian Murphy, sa nu aduca mai multe informații despre Moscova, ci sa se concentreze asupra Iranului și Chinei în…

Presedintele american Donld Trump a evocat luni ideea separarii economiei Statelor Unite de cea a Chinei, cunoscuta si sub numele de decuplare, sugerand ca SUA nu vor pierde bni daca cele doua tari nu vor mai face afaceri, transmite Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a dat asigurari joi ca Hong Kong-ul, un centru financiar international, "va cunoaste o coborare in infern" sub autoritatea Chinei, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Hong Kong nu va putea sa prospere niciodata cu o China atat de opusa miilor de spirite care i-au…

Presedintele american, Donald Trump, a dat asigurari joi ca Hong Kong-ul, un centru financiar international, "va cunoaste o coborare in infern" sub autoritatea Chinei, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Hong Kong nu va putea sa prospere niciodata cu o China atat de opusa miilor de spirite care i-au…

Presedintele SUA, Donald Trump, nu a exclus ''nimic'' in ceea ce priveste China, a indicat joi Casa Alba, refuzand sa confirme daca a fost luata in considerare o posibila interdictie pe teritoriul american a membrilor Partidului Comunist Chinez, relateaza AFP. "Nu a fost exclus nimic…

Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu se gandeste la o posibila noua faza a acordului comercial dintre Statele Unite si China, el adaugand ca relatia dintre cele doua tari "a fost deteriorata grav" de pandemia de coronavirus, relateaza CNBC.