- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, s-ar putea intalni luna viitoare. Potrivit revistei britanice The Times, Washingtonul vrea ca intrevederea sa aiba loc inainte de Summitul NATO din 11 iulie sau dupa vizita lui Trump in Marea Britanie,

- Presedintele american Donald Trump va impune taxe de 25% pentru bunuri chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari, acuzand Beijingul de furt intelectual, scrie BBC potrivit News.ro . Tarifele, care vor afecta peste 800 de produse in valoare de 34 de miliarde de dolari, vor intra in vigoare pe 6…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri introducerea unor tarife vamale de 25% pentru importuri chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari, o decizie care risca sa declanseze un razboi comercial intre primele doua economii ale lumii, transmit Reuters si AFP.

- Presedintele american Donald Trump va pleca cu cateva ore mai devreme de la summitul liderilor Grupului tarilor puternic industrializate (G7), pe fondul unor disensiuni profunde cu ceilalti lideri in legatura cu decizia SUA de a impune taxe vamale suplimentare si celor mai importanti aliati.

- De astazi intra in vigoare taxele vamale impuse de Statele Unite pentru importurile de otel si de aluminiu din Uniunea Europeana, Mexic si Canada. Otelul va fi taxat cu 25 la suta, iar aluminiul cu 10 procente. Reactia Uniunii Europene a fost prompta.

- Uniunea Europeana probabil va lua masuri comerciale impotriva Statelor Unite daca presedintele Donald Trump va impune taxe vamale suplimentare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, avertizand ca "razboaiele comerciale" risca sa devina "razboaie" totale.

- "Organizatia noastra pentru Energie Nucleara este in totalitate pregatita... pentru actiuni la care ei se asteapta si actiuni la care ei nu se asteapta", a declarat Rohani fara alte precizari, intr-un discurs difuzat de televiziunea de stat, referitor la posibila decizie a presedintelui american…

- China a impus tarife vamale de pana la 25% la 128 de produse importate din SUA, printre care se numara carnea de porc sau vinul, informeaza BBC . Aceasta decizie vine ca raspuns la decizia președintelui Donald Trump de a mari taxele importurilor de oțel și aluminiu din China.