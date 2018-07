Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut joi Turciei sa-l elibereze 'imediat' pe pastorul american Andrew Brunson, plasat in arest la domiciliu sub supraveghere, dupa o lunga perioada de incarcerare si judecat in prezent pentru 'terorism' si 'spionaj', potrivit AFP. …

- Un tribunal turc a ordonat miercuri plasarea in arest la domiciliu sub supraveghere a pastorului american Andrew Brunson, judecat pentru 'terorism' si 'spionaj' intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, citata de France…

- „Voi declarati razboi si apoi vorbiti despre vointa de a sustine poporul iranian", a declarat Rouhani, adresandu-se omologului sau american Donald Trump in cursul unei reuniuni a diplomatilor iranieni la Teheran. „Nu puteti sa provocati oamenii impotriva securitatii si intereselor lor", a declarat el…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa, conform agerpres. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un respectat pastor,…

- Asistentul secretarului american de stat pentru afaceri politico-militare, ambasadorul Tina Kaidanow, a mai spus in fata presei la Farnborough ca o delegatie a executivului SUA prezenta la acest salon aeronautic se intalneste cu aliati in speranta sporirii vanzarilor de echipamente militare americane.Departamentul…

- Alegeri in Turcia 24 iunie 2018. S-au deschis urnele și aproape 60 de milioane de turci sunt așteptați sa iși aleaga cei 600 de parlamentari și președintele care ii va conduce in urmatorii cinci ani. Recep Tayyip Erdogan spera sa obțina un nou mandat și sa iși asigure președinția pana in 2023, ajungand…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a cerut kurzilor sa-l voteze la alegerile din 24 iunie, in cadrul unui miting care a avut loc duminica, 3 iunie, la Diyarbakir, centrul unei regiuni cu populatie predominant kurda din Turcia, scrie Agerpres . In fata mai multor mii de oameni, Erdogan a afirmat,…