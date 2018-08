Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a recunoscut marti ca a facut plati pentru a influenta alegerile din 2016, informeaza Reuters. Cohen s-a declarat vinovat in fata unei instante, conform intelegerii la care ajunsese cu procuratura. La tribunalul federal din districtul…

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca a stiut in prealabil de o intalnire din timpul campaniei electorale din 2016 intre fiul sau si o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare despre contracandidata sa democrata Hillary Clinton, asa cum a afirmat fostul sau avocat personal…

- Presedintele american Donald Trump a calificat sambata drept ceva ' de neconceput', 'total inedit' si 'probabil ilegal' faptul ca a fost inregistrat pe ascuns de propriul sau avocat Michael Cohen cand ei discutau despre posibilitatea de a cumpara tacerea unei foste playmate cu care Trump ar fi avut…

- Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus, miercuri, liderilor NATO ca ar trebui sa creasca cheltuielile lor in Aparare la 4% din PIB, respectiv sa dubleze ținta actuala a grupului, de 2%, relateaza Reuters.

- Iranul nu intenționeaza sa extinda raza de acțiune a rachetelor deoarece acestea deja acopera un perimetru de 2.000 de km, suficient pentru a proteja țara, a anunțat comandantul Gardienilor Revoluției, in contextul creșterii presiunilor exercitate de Statele Unite, potrivit Reuters, citat de Mediafax.Guvernul…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un, care s-au intalnit marti in cadrul unui summit istoric in Singapore, au incercat amandoi sa-si impuna controlul, dar au dat si oarece semne de anxietate, la inceputul reuniunii, relateaza Reuters, citand experti in comunicarea…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si-au strans mana cu fermitate si au zambit inainte de summitul lor istoric care incepe marti in Singapore, la cateva luni dupa insulte reciproce si amenintari cu razboiul nuclear, transmite Reuters.AGERPRES/(AS - editor:…