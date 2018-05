Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se vor intalni, probabil, in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap. Donald Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in zona demilitarizata…

- Asteptarile SUA si ale Coreei de Nord privind denuclearizarea, in perspectiva summit-ului dintre presedintii Donald Trump si Kim Jong-un, par sa fie fundamental diferite, dupa ce in acelasi document in care anunta oprirea testelor nucleare, liderul de la Phenian spunea ca arsenalul nuclear va fi mentinut,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat vineri seara (dupa ora locala) decizia Coreei de Nord de a suspenda testele nucleare si cu rachete, informeaza Reuters. Trump a reactionat prin modalitatea sa predilecta, un tweet - un mesaj in reteaua Twitter: "Coreea de Nord a fost…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si-a exprimat dorinta incheierii unui tratat de pace prin care sa se puna capat in mod oficial Razboiului Coreei (1950-1953), odata cu apropierea unui summit cu Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, dotata cu arma nucleara, relateaza AFP conform News.ro . Razboiul…

- Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pana in luna mai la invitatia acestuia 'pentru a obtine o denuclearizare permanenta.'Moon a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca summitul va fi tinut minte drept punct…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza duminica AFP, conform agerpres.ro. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…