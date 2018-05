Stiri pe aceeasi tema

- Summitul dintre Donald Trump și liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 12 iunie, in Singapore, a anunțat liderul american. „Mult așteptata intalnire intre mine și Kim Jong-un va avea loc in Singapore, pe 12 iunie. Vom incerca sa facem amandoi din acest moment unul special…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in la Casa Alba pe 22 mai, unde vor discuta despre un summit intre liderul de la Washington si liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un, a anuntat vineri Admistratia prezidentiala a Statelor Unite, relateza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Reuters.