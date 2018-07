Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton, sa il invite la Washington pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un mesaj in reteaua Twitter, preluat de Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Relatiile noastre cu Rusia nu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va intalni miercuri cu cancelarul german Angela Merkel, la doar cateva ore dupa ce a afirmat ca Germania, un aliat traditional al SUA, este "in totalitate controlata" si "prizoniera" Rusiei, informeaza agentia The Associated Press.

- Ministrul polonez de externe Jacek Czaputowicz a afirmat marti ca ''nu merita in general sa fie criticate convorbirile si incercarea lui Donald Trump de a-l convinge pe Vladimir Putin sa schimbe politica Rusiei'', adaugand ca este insa prea devreme sa se vorbeasca despre posibile…

- Franta, Italia, Germania si Marea Britanie, cele patru state europene membre G7 au convenit vineri sa refuze revenirea Rusiei in acest grup, reclamata cu doar cateva ore mai inainte de presedintele Donald Trump, relateaza AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May si Giuseppe Conte, reuniti inainte…

- Noul premier al Italiei, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este de acord cu ideea presedintelui american Donald Trump privind reintegrarea Rusiei in Grupul tarilor puternic industrializate, relateaza site-ul agentiei Reuters.