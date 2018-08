Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a reluat miercuri atacurile impotriva gigantilor online, inclusiv Twitter, Facebook si Google, sustinand ca incearca sa "reduca la tacere" o parte semnificativa din populatia SUA si sugerand ca activitatile lor ar putea fi ilegale, informeaza cotidianul The Hill.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns celor care il intrebau in legatura cu informatiile privind termenii duri in care s-a desfasurat o convorbire telefonica cu Donald Trump, facand o paralela cu procesul de preparare a carnatilor: este mai bine sa nu stii ce se afla inauntru, scrie The Guardian.…

- Doua companii din China ocupa pozitii de top pe lista din acest an a celor mai valoroase branduri din lume. Gigantul de comert electronic Alibaba a intrat pentru prima oara in Top 10 BrandZ, publicat in fiecare an de WPP si Kantar Millward Brown, unde se mai afla si grupul Tencent. Avem astfel,…