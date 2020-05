Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, presedintele Statele Unite, a facut o noua afirmatie bizara, luni, in conditiile in care tara pe care o conduce este principalul focar de coronavirus al lumii. Trump a spus ca faptul ca SUA are cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus este o „medalie de onoare” si ca „este un lucru…

- In ziua precedenta, in SUA a fost raportat cel mai scazut bilant cotidian de decese din ultima luna: 1.015 de cazuri. Potrivit ultimelor actualizari, bilantul total al deceselor provocate de COVID-19 pe teritoriul SUA a ajuns la 71.022. Statele Unite au, de asemenea, cel mai mare ridicat bilant…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT. Un numar total de 230.309 de decese au fost inregistrate la…

- Statele Unite au raportat peste 1 milion de contaminari cu noul coronavirus doar pentru faptul ca testeaza, a remarcat miercuri presedintele american Donald Trump, subliniind ca demersurile de testare a populatiei din SUA se desfasoara "mult mai bine decat in orice alta tara din lume", relateaza Reuters.…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP.Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la declansarea…

- Statele Unite ale Americii, in prezent țara cu cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus, a depașit pragul de 400.000 de cazuri. In ultimele zile, țara s-a confruntat cu o creștere zilnica a numarului de cazuri de aproximativ 30.000, scrie digi24.ro.

- SUA au raportat miercuri 556 de decese și 19.005 cazuri de infectare cu coronavirus. La nivel mondial sunt peste 930.000 de infectari și peste 46.000 de morți. Dupa numarul infecțiilor, Statele Unite sunt cele mai afectate, cu 210.408 de cazuri de infectie cu COVID-19, practic suma infectiilor din…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat ca pandemia de coronavirus va lovi mai puternic si mai rapid decat se credea."Varful este mai mare decat l-am estimat și se apropie mai curand decat credeam”, a mai declarat Cuomo.Totodata, Organizatia Mondiala a Sanatatii a atras atentia ca…