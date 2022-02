Donald Trump a facut o declarație controversata dupa ce a urmarit discursul de luni al lui Vladimir Putin, in care presedintele rus a declarat ca recunoaste independenta a doua teritorii separatiste din Ucraina, Donețk și Luhansk. „Am spus: este geniu!”, a declarat fostul președinte al SUA, intr-un podcast. „Cat de destept este”, a adaugat acesta […] The post Donald Trump admira strategia lui Vladimir Putin: „Cat de deștept este! E un geniu!” - VIDEO first appeared on Ziarul National .