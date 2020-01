Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sosit marti la Davos pentru a participa la Forumul Economic Mondial, cu cateva ore inaintea inceperii dezbaterilor in cadrul procesului pentru destituirea sa, in Senatul de la Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In momentul in care elicopterul Marine…

- Numarul persecutiilor împotriva crestinilor a crescut la nivel mondial, conform organizatiei crestine de ajutor Open Doors din Germania, transmite DPA, preluata de Agerpres.Conform Indexului Mondial al Persecutiei publicat de organizatie, aproape 9.500 de biserici si institutii ale bisericii…

- Republicanul Donald Trump este al treilea președinte american care trece prin procedura de „impeachment”, dupa democratul Bill Clinton și republicanul Richard Nixon. Este pentru a treia oara in cei 243 de ani ai existenței Statelor Unite ale Americii cand un președinte risca destituirea. Eventuala demitere…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca starea sa de sanatate este foarte buna, dupa ce a finalizat prima faza a controlului medical anual, informeaza Mediafax.Liderul de la Casa Alba a precizat ca prima faza a controlului a fost efectuata sâmbata la Centrul Medical Militar Walter…

- Presedintele american Donald Trump a discutat telefonic, luni, cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, exprimandu-si sprijinul fata de negocierile intre Egipt, Etiopia si Sudan cu privire la barajul hidroelectric gigantic de pe Nilul Albastru, a comunicat Casa Alba, transmit Reuters si Xinhua.…

- Marie Yovanovitch, fosta ambasadoare SUA în Ucraina, le-a spus congresmenilor ca s-a simțit amenințata de o afirmație criptica despre ea facuta de președintele american Donald Trump într-o conversație telefonica cu omologul sau de la Kiev, Volodimir Zelenski, scrie Mediafax, citând…

- Audierile publice în investigatia parlamentara care îl vizeaza pe presedintelui SUA, Donald Trump, probabil vor începe în noiembrie, a declarat Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, subliniind ca nu a stabilit înca daca va fi initiata procedura demiterii."As…