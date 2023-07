Legea ii ofera președintelui dreptul de a lua ce documente dorește și nu poate fi inculpat penal pentru acest lucru, motiv pentru care punerea sub acuzare in baza Legii Spionajului este o interferența electorala in alegerile prezidențiale din 2024 unde sondajele il arata in frunte, a acuzat Donald Trump sambata seara intr-un discurs in fața conservatorilor adunați la conferința C-SPAN 2024.„Nu trebuie sa fi avocat pentru a ințelege acele lucruri, este cat de simplu se poate și cu toate astea m-au inculpat. Orice documente dorește un președinte sa ia, are dreptul absolut și necontrolabil de a face…