Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a acuzat saptamana trecuta retelele sociale ca ingradesc vocile conservatoare, presedintele american Donald Trump a lansat marti dimineata critici la adresa Google, afirmand ca rezultatele motorului de cautare sunt 'trucate', informeaza AFP. 'Cand cauti 'Trump News' pe Google dai doar…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat dur, joi, decizia Uniunii Europene de a aplica o amenda de peste 4,3 miliarde de euro (cinci miliarde de dolari) companiei americane Google, liderul american transmitând un avertisment Blocului comunitar.

- La intoarcerea acasa de la intalnirea cu Vladimir Putin, presedintele american Donald Trump s-a confruntat cu un val de critici inclusiv din partea parlamentarilor republicani, astfel ca a pus totul pe seama a...

- Presedintele american Donald Trump s-a confruntat cu un val de critici cand s-a intors acasa de la intalnirea cu Vladimir Putin, chiar si din partea parlamentarilor republicani, iar marti a pus asta pe seama a ceea ce el considera o presa antagonista, relateaza DPA. Trump a postat pe Twitter ca intalnirea…

- Presedintele american, Donald Trump, vrea destramarea Uniunii Europene, acuza Guvernul de la Berlin, avertizând ca Germania nu se mai poate baza în totalitate pe Statele Unite în materie de securitate.

- Presedintele american, Donald Trump, vrea destramarea Uniunii Europene, acuza Guvernul de la Berlin, avertizand ca Germania nu se mai poate baza in totalitate pe Statele Unite in materie de securitate, relateaza Mediafax.

- Kim jong-un, care a batut palma cu Donald Trump pentru denuclearizarea peninsulei coreene, nu da, se pare, doi bani pe tratatul semnat la summit-ul de la Singapore cu presedintele american. Indicii obtinute dupa summitul de la 12 iunie intre presedintele american Donald Trump si liderul nor-coreean…

- Intr-o serie de mesaje in reteaua Twitter, presedintele american Donald Trump a acuzat luni partenerii occidentali ai Statelor Unite de practici comerciale incorecte, transmite Reuters. Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost…