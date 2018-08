Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va continua diminuarea investitiilor in active financiare din Statele Unite, ca reactie la noile sanctiuni impuse de Administratia Donald Trump, dar nu intentioneaza inchiderea companiilor americane de pe teritoriul rus, a declarat duminica Anton Siluanov, ministrul rus de Finante. Washingtonul…

- Grupul PSD din Parlamentul European va prezenta conducerii centrale a partidului, pe 15 septembrie, un raport de activitate, ultimul document de acest tip inaintea selectiei candidatilor formatiunii la alegerile europarlamentare din 2019. Surse din conducerea PSD au declarat, marti, pentru Mediafax,…

- Administrația Donald Trump intenționeaza sa creasca de la 10% la 25% nivelul noilor taxe vamale impuse in cazul unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, in incercarea de a forța Beijingul sa ofere concesii comerciale, a declarat o sursa familiara cu planul autoritaților SUA,…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters.Departamentul…

- Seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, a avertizat vineri ca amenintarea unui atac cibernetic devastator impotriva infrastructurii vitale a SUA este tot mai serioasa, transmite Reuters.Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice…

- Comitetul pentru Servicii de Informații al Senatului SUA confirma ipotezele serviciilor speciale americane cu privire la amestecul Rusiei in alegerile președintelui SUA din 2016, cu scopul spirjinirii candidaturii lui Donald Trump. In același timp, senatorii cred ca Moscova iși continua acțiunile de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, avocat al presedintelui american Donald Trump, si-a reluat duminica atacurile la adresa anchetei desfasurate de procurorul special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile din SUA, el calificand aceasta investigatie drept