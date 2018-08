Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a acuzat miercuri China ca i-a spart email-urile fostei sale rivale democrate in cursa prezidentiala, Hillary Clinton, insa nu a oferit dovezi in sprijinul afirmatiilor sale, relateaza dpa. "Email-urile lui Hillary Clinton, dintre care multe erau informatii clasificate,…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca a stiut in prealabil de o intalnire din timpul campaniei electorale din 2016 intre fiul sau si o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare despre contracandidata sa democrata Hillary Clinton, asa cum a afirmat fostul sau avocat personal…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni increzator ca liderul nord-coreean Kim Jong Un va respecta acordul convenit de cei doi la summitul de pe 12 iunie de la Singapore, dar a sugerat ca Beijingul ar putea incerca sa submineze aceasta intelegere, transmit Reuters si AFP, preluate de…

- Presedintele american, Donald Trump, a sugerat luni ca Beijingul ar putea sa incerce sa impiedice eforturile de dezarmare nucleara a Coreei de Nord dar a adaugat ca este increzator ca liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va respecta un acord la care cei doi au ajuns luna trecuta, scrie Reuters. „Sunt…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti la Beijing, la mai putin de o saptamana dupa summitul cu presedintele american Donald Trump in Singapore, au anuntat media de stat chineze, citat de AFP, Reuters si dpa. "Kim Jong Un, presedintele Partidului Muncitoresc Coreean si presedinte…