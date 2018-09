Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca ''incearca sa influenteze'' alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat ''represalii'' la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a

- Statele Unite ale Americii au impus tarife de 10% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, escaladand razboiul schimburilor comerciale comune. Odata cu masura decretata de administrația de la Washington, proportia produselor chinezesti taxate ...

- Președintele SUA, Donald Trump, ar putea anunța inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca disputele comerciale cu China afecteaza progresul negocierilor intre Washington și Phenian, adaugand ca relația sa personala cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un este "fantastica", informeaza cotidianul nipon Nikkei.

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite...