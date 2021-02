Senatul SUA l-a achitat pe Donald Trump in procesul in care este acuzat de instigare la insurecție, in cazul asaltului asupra Congresului din 6 ianuarie. Decizia a fost luata in urma unui proces care a durat doar cinci zile. Doar 7 republicani au votat condamnarea acestuia. In total, 50 de senatori democrati si 7 senatori […] The post Donald Trump, achitat de Senatul SUA in cazul “asaltului” asupra Capitoliului. Ce urmeaza? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .