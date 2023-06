Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump se confrunta cu 37 de acuzatii in legatura cu infractiuni legate de manipularea necorespunzatoare a unor documente clasificate, potrivit actului de acuzare desecretizat vineri, care arata ca fostul sef al Casei Albe pastra acasa, printre altele, secrete nucleare, un "plan…

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence se va lupta cu fostul presedinte Donald Trump in alegerile primare republicane din 2024, care vor da nominalizarea republicanilor in cursa pentru Casa Alba, informeaza Agerpres, care preia Reuters, AFP si EFE.Mike Pence si-a anuntat luni candidatura, potrivit…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, isi va anunta miercuri candidatura in alegerile primare republicane in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse familiare cu intentiile sale, potrivit Reuters si AFP. DeSantis va deveni imediat cel mai important…

- Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a promulgat joi seara o lege prin care este interzis avortul daca varsta sarcinii este mai mare de sase saptamani, relateaza ABC News. DeSantis este vazut drept principalul rival al lui Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2024. Legislatia anterioara a…

- Donald Trump a catalogat ancheta drept o intervenție in alegerile din Statele Unite, in primul discurs susținut in fața familiei, prietenilor și susținatorilor la Clubul sau Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, dupa ce a fost arestat și pus sub acuzare penala in New York, potrivit Reuters și BBC . Fostul…