- ”Eu voi continua sa folosesc Truth”, reteaua sa de socializare, lansata in februarie, a anuntat el luni, exprimandu-si speranta ca ”Elon sa imbunatateasca Twitter (…), care boti ti conturi false”. Donald Trump si-a lansat in februarie propria retea de socializare, Truth, in numele libertatii de exprimare,…

- Intenția directorului Tesla, Elon Musk de a prelua Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va

- Elon Musk a incercat sa achizitioneze reteaua sociala Twitter pentru a o „transforma intr-o companie privata si o platforma pentru libertatea de exprimare”. Cu toate acestea, printul saudit Al Waleed Bin Talal Al Saud, unul dintre principalii actionari in gigantul tech, a respins, chiar pe reteaua…

- Incercarea lui Elon Musk de a achiziționa rețeaua sociala Twitter și de a o „transforma intr-o companie privata și o platforma pentru libertatea de exprimare”, se lovește de piedici – prințul saudit Al Waleed Bin Talal Al Saud, unul dintre principalii acționari in gigantul tech, a respins, chiar pe…

- Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va intoarce pe Twitter, relateaza joi agentia…

- Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca „probabil” nu se va intoarce pe Twitter pentru ca platforma…

- Un grup de foști acționari Twitter l-au dat in judecata pe Elon Musk pe motiv ca a așteptat prea mult sa faca public faptul ca a cumparat 9,2% din Twitter. Cel care il cheama in judecata spun ca Musk a putut cumpara multe acțiuni Twiter la prețuri foarte mici și cei care și-au vandut acțiunile in acele…

- La o zi dupa ce Elon Musk a devenit cel mai important acționar Twitter, rețeaua sociala cu 300 de milioane de useri a anunțat ca il va numi in consiliul director. Musk este un infocat utilizator al Twitter, dar a și criticat dur rețeaua.