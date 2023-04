Stiri pe aceeasi tema

- Romania are peste 91.000 de persoane a caror avere depașește pragul de un milion de dolari, potrivit studiului Global Wealth Sizing Model al Knight Frank. Dintre aceștia, 1.828 de romani sunt considerați foarte bogați, cu averi de peste treizeci de milioane de dolari fiecare.Numarul bogaților s-a dublat…

- Presedintele Joe Biden a prezentat joi un proiect de buget care are putine sanse de a fi adoptat in Congres, dar care arata mai degraba ca un program de campanie pentru 2024, vizand tabara republicana a lui Donald Trump, relateaza AFP, citat de news.ro."Planul meu este axat pe investitii in America…

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) a publicat miercuri o serie de materiale video scurte in care cere o detensionare militara in razboiul din Ucraina, dupa invadarea de catre Rusia a acestei tari, si da asigurari ca, daca ar mai fi fost el presedinte, acest conflict nu ar fi avut…

- Fostul presedinte american Donald Trump il da in judecata pe jurnalistul si scriitorul Bob Woodward pentru cele peste opt ore de interviu pe care le-a inregistrat in 2019 si 2020. Trump ii cere despagubiri de aproape 50 de milioane de dolari ca a folosit inregistrarile cu el intr-un audiobook.

- Devanshi Sanghvi s-a nascut intr-o familie extrem de instarita din Surat, Gujarat, India. Fiica cea mare a „Baronului Diamantelor" a participat la sute de ceremonii de inițiere, dar a decis sa se retraga din viața publica. Fetița de doar 8 ani a ales un drum total neașteptat. ...

- O instanta judiciara din New York a aplicat, vineri, o amenda penala de 1,61 milioane de dolari organizatiei care administreaza companiile fostului presedinte american Donald Trump, dupa depistarea unei serii de fraude fiscale comise in ultimii 15 ani.

- Click! iți spune ce avere au milionarii din showbiz! Botezatu a dat deja lovitura, dar n-o sa-ți vina sa creezi cat au agonisit și vedete precum Ilinca Vandici, Andreea Marin sau Mihaela Radulescu. Celebrul creator de moda are zeci de contracte și s-a zvonit ca a reușit sa stranga o avere impresionanta,…

- O organizatie nonprofit finantata de miliardarul George Soros a donat discret 140 de milioane de dolari organizatiilor de advocacy si unor initiative electorale, in 2021, plus inca 60 de milioane de dolari unor organizatii de caritate similare, transmite CNBC. Soros, care a donat personal alte 170 de…