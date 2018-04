Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca, incepand de la 9 aprilie…

- Presedintele american a anuntat luni pe Twitter ca il sprijina pe Mitt Romney, precizand ca ar fi un "senator foarte bun". Acesta din urma i-a multumit, tot printr-o postare pe Twitter.Mitt Romney, care a fost invins de Barack Obama in 2012, si-a anuntat saptamana trecuta candidatura la…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si congresmeni republicani au publicat vineri seara un memorandum controversat care contine informatii clasificate, argumentand ca documentul demonstreaza ca FBI foloseste in scop politic investigatia in cazul ingerintelor Rusiei.

- Donald Trump a anuntat ca inchisoarea de la Guantanamo va ramane deschisa. Presedintele american a declarat, in cadrul discursului sau despre starea natiunii, ca este necesar ca aceasta inchisoare sa fie deschisa pentru a-i inchide pe teroristi. „Anul trecut, mi-am luat angajamentul de a colabora cu…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, castigatorii mult anticipatelor premii "Fake News", primele titluri vizate pe lista fiind postul CNN, cu cele mai multe mentionari si cotidianul The New York Times, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", au declarat, joi, surse ale CNN. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: „De ce ne dorim ca…