CM 2018: Spania SMULGE cu greu victoria în fața Iranului. REZUMAT video

Spania a reusit sa obtina prima victorie la Cupa Mondiala din acest an, elevii lui Fernando Hierro avand insa multe emotii in duelul cu Iranul. Ibericii s-au impus la limita, scor 1-0, si pot spune ca sunt in grafic in privinta calificarii in optimile de... [citeste mai departe]