- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri noul acord comercial trilateral negociat luni întregi cu Mexicul și Canada, dar și cu opoziția democrata din Congres, informeaza AFP.Acesta este ultimul act dintr-un proces foarte lung început chiar de la instalarea miliardarului…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri o proclamatie prin care aplica tarife suplimentare de 25% pentru produsele derivate din otel si de 10% pentru produsele derivate din aluminiu, unele tari, precum Brazilia si Mexic, fiind exceptate, relateaza Reuters preluat de news.roArgentina,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters.''Am prins un monstru si l-am eliminat. Am facut asta pentru ca incerca sa ne arunce in aer…

- Palestinienii au salutat joi votul Adunarii Generale a ONU care a adoptat cu o larga majoritate o rezolutie ce condamna recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international…

- Președintele american Donald Trump a anunțat creșterea tarifelor pentru importurile din China daca cele doua state nu vor reuși sa obțina un acord care sa incheie razboiul comercial ce marcheaza relațiile bilaterale dintre acestea, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a inceput sambata examenul fizic anual printr-o vizita la Centrul medical militar Walter Reed, unde a fost supus unui scurt control si catorva teste de laborator, a anuntat Casa Alba, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Protestele violente continua…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, sambata, ca transcriptul unei a doua convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi publicat in viitorul apropiat de Casa Alba, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.''Avem inca un transcript care apare, ceea ce este…

