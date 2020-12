Donald Trump a reluat avertismentul că va respinge prin veto proiectul de buget al apărării Proiectul pentru aparare, in valoare de 740 de miliarde de dolari, a fost adoptat de ambele camere ale Congresului cu o majoritate de doua treimi, dar trebuie sa treaca si de veto-ul presedintelui. Trump a risipit sperantele sustinatorilor proiectului, ca sprijinul bipartizan puternic de care beneficiaza acesta il va determina pe presedinte sa isi reconsidere pozitia. ”Cel mai mare cistigator al noului proiect al apararii este China. Il voi respinge prin veto”, a scris Trump pe Twitter, duminica, in timp ce se indrepta catre un teren de golf pe care il detine langa Washington. Casa Alba nu a comentat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

