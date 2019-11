Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a redus drastic, pana la 18.000, numarul de refugiati care vor fi admisi in SUA in acest an fiscal, informeaza sambata dpa, potrivit Agerpres.Reducerea numarului de refugiati admisi este "justificata de preocupari umanitare si este in interesul national",…

- In programul de guvernare PNL apar cele mai importante ințelegeri incheiate la Washington intre Klaus Iohannis și Donald Trump, la intalnirea din august de la Casa Alba.Gazele din Marea Neagra Declarația de la Washington:: „Subliniem opoziția noastra fața de Nord Stream 2 și alte proiecte…

- Consilierul pe probleme comerciale si pentru G7 al președintelui ammerican Donald Trump, Kelly Ann Shaw, paraseste administrația Trump pentru o poziție in sectorul privat, au declarat marți oficialii Casei Albe, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Alexandru Petrescu, anunț revoluționar: Romania…

- Anuntul Moscovei survine in contextul in care presedintele Comisiei pentru serviciile de informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, democratul Adam Schiff, a declarat in weekend ca si-ar dori sa aiba acces la transcriptul convorbirilor telefonice intre presedintele american…

- Presedintele Comitetului pentru serviciile de informatii al Camerei Reprezentantilor, democratul Adam Schiff, a declarat ca va cere Casei Albe si transcrierea altor convorbiri telefonice ale lui Trump cu liderii straini, inclusiv cu presedintele rus Vladimir Putin, pentru a se vedea daca si in aceste…

- Trump spune ca alte state trebuie sa preia lupta contra SI si ameninta cu eliberarea combatantilor straini prizonieriPresedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca alte state vor trebui sa preia lupta impotriva combatantilor Statului Islamic (SI), dand drept exemplu Rusia, Pakistan…

- Potrivit cotidianului "Washington Post", responsabilii de la Casa Alba studiaza mai multe masuri pentru a stimula economia americana, printre care si o scadere temporara a impozitelor pe salarii, in ideea de a imbunatati puterea de cumparare a lucratorilor.La randul sau, cotidianul "New…

- Presedintia SUA va organiza, vineri, o reuniune cu managerii companiilor din domeniul online pe tema modalitatilor de combatere a extremismului violent, dupa o serie de atacuri armate produse in Statele Unite, informeaza site-urile Politico.com si Axios.com, potrivit mediafax."Este vorba de…