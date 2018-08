Donald Trump a promulgat bugetul pe 2019 al Pentagonului

Presedintele american Donald Trump a semnat luni legea bugetului Pentagonului pe 2019 care prevede cheltuieli de 716 miliarde de dolari, aparandu-si proiectul de Forta spatiala si aratand cu degetul spre China, relateaza AFP, DPA si Reuters. Aceasta lege de finantare "le va da militarilor americani puterea de foc de care au nevoie pentru a castiga orice conflict rapid si de maniera decisiva", a declarat presedintele american in cursul unei ceremonii de semnare de la baza militara Fort Drum, in statul New York. "Credem ca soldatii nostri merita instrumentele, echipamentul si resursele pe care le-au…